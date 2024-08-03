Канал DeepState обнародовал первые снимки последствий поражения аэродрома Морозовск в ночь со 2 на 3 августа, передает УНН.

«Снимки низкого качества, хоть и несколько облачные, однако наглядно демонстрируют масштабы разрушений. В частности, полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения этого аэродрома», - говорится в сообщении.

DeepState отмечает, что россияне убрали все самолеты со стоянки неподалеку от складов, однако степень их повреждений неизвестна.

Удар по "морозовську": СБУ та Сили оборони зачистили аеродром рф від ППО, авіації та КАБів - джерело

О поражении этого аэродрома утром сообщал Генеральный Штаб. Там уточнили, что зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, в том числе с управляемыми авиационными бомбами.

Снимки за 02.08.2024 и 03.08.2024 соответственно, добавили в DeepState.