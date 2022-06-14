Удар по Доброполью: полиция на месте обнаружила обломки ракеты Х-22 "воздух-земля"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В результате ракетного удара по Доброполью три дома мирных жителей полностью разрушены, еще по меньшей мере 12 повреждены. Как сообщили в Нацполиции, на месте обнаружили обломки ракеты Х-22 "воздух-земля", передает УНН.
Детали
"Три дома полностью разрушены, еще по меньшей мере 12 повреждены. Есть погибшие", - сообщили правоохранители.
Полицейские задокументировали последствия удара, также помогали спасателям разбирать завалы. На месте работали взрывотехники, обнаружившие обломки ракеты Х-22 “воздух-земля”.
Открыто уголовное производство по ст. 438 ККУ (нарушение законов и обычаев войны).
Ранее
Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре. Сегодня под ударом оказался жилой квартал Доброполья — ранены семь человек, в том числе три ребенка, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение.