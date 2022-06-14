Удар по Добропіллю: поліція на місці виявила уламки ракети Х-22 "повітря-земля"

Деталі

"Три будинки повністю зруйновано, ще щонайменше 12 пошкоджено. Є загиблі", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські задокументували наслідки удару, також допомагали рятувальникам розбирати завали. На місці працювали вибухотехніки, які виявили уламки ракети Х-22 “повітря-земля”.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Росіяни продовжують бити по мирних мешканцях Донеччини та цивільній інфраструктурі. Сьогодні під ударом опинився житловий квартал Добропілля — поранено семеро людей, у тому числі три дитини, пошкоджено щонайменше шість будинків та одне нежитлове приміщення.