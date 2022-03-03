Удар по Чернигову: российская авиация также атаковала две школы и частные дома, предварительно - 9 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российская авиация в Чернигове также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Как сообщили в ОГА, предварительно в результате удара погибло 9 человек, передает УНН.
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"Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели. Есть погибшие и раненые, информация уточняется (предварительно - 9 погибших, 4 травмированы)", - говорится в сообщении Черниговской ОГА.
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