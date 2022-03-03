Удар по Чернігову: російська авіація також атакувала дві школи та приватні будинки, попередньо - 9 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російська авіація у Чернігові також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Як повідомили в ОДА, попередньо у результаті удару загинуло 9 людей, передає УНН.
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"Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники. Є загиблі та поранені, інформація уточнюється (попередньо - 9 загиблих, 4 травмовані)", - йдеться у повідомленні Чернігівської ОДА.
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