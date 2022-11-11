Удар по многоэтажке в Николаеве: уже четверо погибших

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"К сожалению, уже 4 погибших в пятиэтажке", - сообщил Ким.

Напомним

В ночь на 11 ноября в результате вражеских обстрелов произошло попадание в 5-этажный жилой дом в Николаеве. Ранее было известно о трех погибших.