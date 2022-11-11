Удар по многоэтажке в Николаеве: уже четверо погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из-под завалов разрушенного российской ракетой многоэтажного дома в Николаеве извлекли тела уже четырех погибших, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в пятницу, 11 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"К сожалению, уже 4 погибших в пятиэтажке", - сообщил Ким.
Напомним
В ночь на 11 ноября в результате вражеских обстрелов произошло попадание в 5-этажный жилой дом в Николаеве. Ранее было известно о трех погибших.