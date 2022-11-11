Удар по багатоповерхівці у Миколаєві: кількість жертв зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З-під завалів зруйнованого російською ракетою багатоповерхового будинку у Миколаєві витягли тіла трьох загиблих, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у п'ятницю, 11 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих", - повідомив Сєнкевич.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
У ніч на 11 листопада внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в 5-ти поверховий житловий будинок у Миколаєві. Раніше було відомо про двох загиблих.