Удар по многоэтажке в Николаеве: количество жертв выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из-под завалов разрушенного российской ракетой многоэтажного дома в Николаеве извлекли тела троих погибших, сообщил мэр города Александр Сенкевич в пятницу, 11 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"По состоянию на 09:20 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела троих погибших", - сообщил Сенкевич.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
В ночь на 11 ноября в результате вражеского обстрела произошло попадание в 5-этажный жилой дом в Николаеве. Ранее было известно о двух погибших.