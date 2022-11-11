Удар по многоэтажке в Николаеве: количество жертв выросло

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"По состоянию на 09:20 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела троих погибших", - сообщил Сенкевич.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним

В ночь на 11 ноября в результате вражеского обстрела произошло попадание в 5-этажный жилой дом в Николаеве. Ранее было известно о двух погибших.