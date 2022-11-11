Удар по багатоповерхівці у Миколаєві: уже четверо загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З-під завалів зруйнованого російською ракетою багатоповерхового будинку у Миколаєві витягли тіла уже чотирьох загиблих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю, 11 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"На жаль, вже 4 загиблих у п'ятиповерхівці", - повідомив Кім.
Нагадаємо
У ніч на 11 листопада внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в 5-поверховий житловий будинок у Миколаєві. Раніше було відомо про 3 загиблих.