Удар по багатоповерхівці у Миколаєві: уже четверо загиблих

Цитата

"На жаль, вже 4 загиблих у п'ятиповерхівці", - повідомив Кім.

Нагадаємо

У ніч на 11 листопада внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в 5-поверховий житловий будинок у Миколаєві. Раніше було відомо про 3 загиблих.