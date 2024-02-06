Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  108315 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  120869 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  117727 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  128042 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  236975 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  334748 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  325370 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  286220 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  279927 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229813 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 01:30  •  2028 просмотра

Read in English

Новое исследование предлагает добавить категорию 6 для "мегаураганов" с ветром более 310 км/ч, поскольку изменение климата делает такие экстремальные штормы более вероятными.

Ученые предлагают ввести новую, шестую, категорию для классификации "мегаураганов", вероятность возникновения которых растет из-за климатического кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ураганы становятся настолько сильными из-за климатического кризиса, что их классификацию следует расширить, включив в нее шторм "категории 6". До этого шкала ураганов имела стандартные отметки от 1 до 5.

По шкале любой ураган с устойчивой максимальной скоростью ветра 120 км в час или более относится к категории 1, при этом шкала увеличивается по мере усиления ветра. Считается, что к категории 3 и выше относятся крупные ураганы, которые могут нанести серьезный ущерб имуществу и жизни.

Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ09 январь 2024, 22:45 • 32754 просмотра

Штормы категории 5 нанесли огромный ущерб в последние годы. Например, ураган Катрина опустошил Новый Орлеан в 2005 году. Но новое исследование утверждает, что сейчас существует класс еще более экстремальных штормов, которые нуждаются в собственной категории.

За последнее десятилетие пять ураганов со скоростью ветра более 310 км в час были бы отнесены к новой 6-й категории. В их число входят тайфун Хайян, который унес жизни более 6000 человек на Филиппинах в 2013 году, и ураган Патриция, который сформировался недалеко от Мексики в 2015 году.

Исследователи отмечают, что такие мегаураганы становятся более вероятными из-за глобального потепления, вызванного потеплением океанов и атмосферы. Хотя общее количество ураганов не увеличивается из-за климатического кризиса, исследователи обнаружили, что интенсивность сильных штормов заметно выросла за четыре десятилетия спутниковых наблюдений ураганов. Перегретый океан обеспечивает дополнительную энергию для быстрого усиления ураганов, чему способствует более теплая и влажная атмосфера. Однако нет никаких признаков того, что в ближайшее время появятся ураганы, официально отнесенные к категории 6.

Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии22 январь 2024, 16:47 • 22464 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
hardianХранитель
meksikaМексика
filippiniФилиппины
Вчені пропонують створити шосту категорію до шкали ураганів, щоб класифікувати "мегаурагани", які стають все більш поширеними через зміну клімату
Scientists propose to create a sixth category to the hurricane scale to classify "mega-hurricanes" that are becoming more common due to climate change
Новости по теме

Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

Новое исследование предлагает добавить категорию 6 для "мегаураганов" с ветром более 310 км/ч, поскольку изменение климата делает такие экстремальные штормы более вероятными.

Новости Мира •   •  2028 просмотра
Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов

Обязательная сортировка смешанных бытовых отходов - единственный способ достичь целей ЕС по переработке отходов, считают представители бизнеса и экологических групп.

Новости Мира •   •  2651 просмотра
ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов

Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС

Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.

Новости Мира •   •  2911 просмотра
Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС

Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.

Экономика •   •  3881 просмотра
Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Стартап с искусственным интеллектом, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, открыл огромное месторождение меди весом более 400 000 тонн в Замбии, используя данные бурения и оптимизацию искусственного интеллекта.

Новости Мира •   •  4748 просмотра
Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Война •   •  8696 просмотра
Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.

Новости Мира •   •  7836 просмотра
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.

Война •   •  17824 просмотра
лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.

Новости Мира •   •  13729 просмотра
В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.

Война •   •  18270 просмотра
Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области