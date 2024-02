Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

Ученые предлагают ввести новую, шестую, категорию для классификации "мегаураганов", вероятность возникновения которых растет из-за климатического кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ураганы становятся настолько сильными из-за климатического кризиса, что их классификацию следует расширить, включив в нее шторм "категории 6". До этого шкала ураганов имела стандартные отметки от 1 до 5.

По шкале любой ураган с устойчивой максимальной скоростью ветра 120 км в час или более относится к категории 1, при этом шкала увеличивается по мере усиления ветра. Считается, что к категории 3 и выше относятся крупные ураганы, которые могут нанести серьезный ущерб имуществу и жизни.

Штормы категории 5 нанесли огромный ущерб в последние годы. Например, ураган Катрина опустошил Новый Орлеан в 2005 году. Но новое исследование утверждает, что сейчас существует класс еще более экстремальных штормов, которые нуждаются в собственной категории.

За последнее десятилетие пять ураганов со скоростью ветра более 310 км в час были бы отнесены к новой 6-й категории. В их число входят тайфун Хайян, который унес жизни более 6000 человек на Филиппинах в 2013 году, и ураган Патриция, который сформировался недалеко от Мексики в 2015 году.

Исследователи отмечают, что такие мегаураганы становятся более вероятными из-за глобального потепления, вызванного потеплением океанов и атмосферы. Хотя общее количество ураганов не увеличивается из-за климатического кризиса, исследователи обнаружили, что интенсивность сильных штормов заметно выросла за четыре десятилетия спутниковых наблюдений ураганов. Перегретый океан обеспечивает дополнительную энергию для быстрого усиления ураганов, чему способствует более теплая и влажная атмосфера. Однако нет никаких признаков того, что в ближайшее время появятся ураганы, официально отнесенные к категории 6.

