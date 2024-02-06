Вчені пропонують створити шосту категорію до шкали ураганів, щоб класифікувати "мегаурагани", які стають все більш поширеними через зміну клімату

ukenru
29 березня, 19:41 • 40706 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 93233 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114297 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116247 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231235 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156453 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147035 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133001 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121712 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112868 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
84 %
749 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48861 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36157 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39476 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43618 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 32843 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231235 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385186 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440427 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448811 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114297 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130498 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124698 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98599 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107804 перегляди
Актуальне
Вчені пропонують створити шосту категорію до шкали ураганів, щоб класифікувати "мегаурагани", які стають все більш поширеними через зміну клімату

Вчені пропонують створити шосту категорію до шкали ураганів, щоб класифікувати "мегаурагани", які стають все більш поширеними через зміну клімату

Київ • УНН

 • 25544 перегляди

Нове дослідження пропонує додати категорію 6 для "мегаураганів" з вітром понад 310 км/год, оскільки зміна клімату робить такі екстремальні шторми більш імовірними.

Учені пропонують ввести нову, шосту, категорію для класифікації "мегаураганів", імовірність виникнення яких зростає через кліматичну кризу. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Згідно з дослідженням, яке було опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, урагани стають настільки сильними через кліматичну кризу, що їхню класифікацію слід розширити, включивши до неї шторм "категорії 6". До цього шкала ураганів мала стандартні позначки від 1 до 5.

За шкалою будь-який ураган зі стійкою максимальною швидкістю вітру 120 км на годину або більше належить до категорії 1, при цьому шкала збільшується в міру посилення вітру. Вважається, що до категорії 3 і вище належать великі урагани, які можуть завдати серйозної шкоди майну і життю.

Землетруси та урагани заподіяли страхові збитки в 95 млрд дол. у 2023 році - аналіз10.01.24, 00:45 • 33048 переглядiв

Шторми категорії 5 завдали величезної шкоди останніми роками. Наприклад, ураган Катріна спустошив Новий Орлеан у 2005 році. Але нове дослідження стверджує, що наразі існує клас ще екстремальніших штормів, які потребують власної категорії.

За останнє десятиліття п'ять ураганів зі швидкістю вітру понад 310 км на годину було б віднесено до нової 6-ї категорії. До їх числа входять тайфун Хайян, який забрав життя понад 6000 осіб на Філіппінах у 2013 році, і ураган Патриція, який сформувався недалеко від Мексики в 2015 році.

Дослідники відзначають, що такі мегаурагани стають більш імовірними через глобальне потепління, спричинене потеплінням океанів і атмосфери. Хоча загальна кількість ураганів не збільшується через кліматичну кризу, дослідники виявили, що інтенсивність сильних штормів помітно зросла за чотири десятиліття супутникових спостережень ураганів. Перегрітий океан забезпечує додаткову енергію для швидкого посилення ураганів, чому сприяє більш тепла і волога атмосфера. Однак немає жодних ознак того, що найближчим часом з'являться урагани, офіційно віднесені до категорії 6.

Шторм "Іша" зруйнував кілька дерев у буковій алеї "Гри престолів" у Північній Ірландії22.01.24, 18:47 • 24961 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
hardianThe Guardian
meksykaМексика
filippinyФіліппіни
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18