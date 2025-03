Вчені пропонують створити шосту категорію до шкали ураганів, щоб класифікувати "мегаурагани", які стають все більш поширеними через зміну клімату

Учені пропонують ввести нову, шосту, категорію для класифікації "мегаураганів", імовірність виникнення яких зростає через кліматичну кризу. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Згідно з дослідженням, яке було опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, урагани стають настільки сильними через кліматичну кризу, що їхню класифікацію слід розширити, включивши до неї шторм "категорії 6". До цього шкала ураганів мала стандартні позначки від 1 до 5.

За шкалою будь-який ураган зі стійкою максимальною швидкістю вітру 120 км на годину або більше належить до категорії 1, при цьому шкала збільшується в міру посилення вітру. Вважається, що до категорії 3 і вище належать великі урагани, які можуть завдати серйозної шкоди майну і життю.

Землетруси та урагани заподіяли страхові збитки в 95 млрд дол. у 2023 році - аналіз

Шторми категорії 5 завдали величезної шкоди останніми роками. Наприклад, ураган Катріна спустошив Новий Орлеан у 2005 році. Але нове дослідження стверджує, що наразі існує клас ще екстремальніших штормів, які потребують власної категорії.

За останнє десятиліття п'ять ураганів зі швидкістю вітру понад 310 км на годину було б віднесено до нової 6-ї категорії. До їх числа входять тайфун Хайян, який забрав життя понад 6000 осіб на Філіппінах у 2013 році, і ураган Патриція, який сформувався недалеко від Мексики в 2015 році.

Дослідники відзначають, що такі мегаурагани стають більш імовірними через глобальне потепління, спричинене потеплінням океанів і атмосфери. Хоча загальна кількість ураганів не збільшується через кліматичну кризу, дослідники виявили, що інтенсивність сильних штормів помітно зросла за чотири десятиліття супутникових спостережень ураганів. Перегрітий океан забезпечує додаткову енергію для швидкого посилення ураганів, чому сприяє більш тепла і волога атмосфера. Однак немає жодних ознак того, що найближчим часом з'являться урагани, офіційно віднесені до категорії 6.

Шторм "Іша" зруйнував кілька дерев у буковій алеї "Гри престолів" у Північній Ірландії