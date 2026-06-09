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Ученые обнаружили, что креатин может усиливать иммунный ответ организма против рака

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

Креатин активизирует дендритные клетки, усиливая иммунный ответ против опухолей. Опыты на мышах подтвердили подавление роста меланомы благодаря добавке.

Ученые обнаружили, что креатин может усиливать иммунный ответ организма против рака

Добавки креатина способны активизировать дендритные клетки и усиливать естественный противоопухолевый иммунный ответ организма. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале iScience, пишет УНН.

Детали

Исследователи установили, что дендритные клетки, играющие ключевую роль в запуске иммунного ответа против опухолей, при активации увеличивают экспрессию транспортера креатина. Это позволяет клеткам эффективнее поглощать креатин и поддерживать необходимый уровень энергии. Эксперименты показали, что нехватка такого транспортера приводит к снижению активности дендритных клеток и ослаблению ответа CD8 Т-клеток, которые уничтожают раковые клетки.

В то же время дополнительное введение креатина усиливало активацию дендритных клеток как в лабораторных условиях, так и в организме подопытных животных. В модели меланомы у мышей это сопровождалось угнетением роста опухоли. Аналогичный эффект ученые наблюдали и в дендритных клетках человека, полученных из моноцитов.

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Авторы работы отмечают, что креатин помогает поддерживать внутриклеточные запасы АТФ – основного источника энергии для клеток. По их мнению, полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования креатина как вспомогательного средства для усиления иммунотерапии рака. В то же время исследование не доказывает, что креатин самостоятельно лечит онкологические заболевания, а его потенциал требует дальнейшего изучения в клинических испытаниях с участием людей.

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Степан Гафтко

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