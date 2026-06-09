Ученые обнаружили, что креатин может усиливать иммунный ответ организма против рака

Добавки креатина способны активизировать дендритные клетки и усиливать естественный противоопухолевый иммунный ответ организма. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале iScience, пишет УНН.

Детали

Исследователи установили, что дендритные клетки, играющие ключевую роль в запуске иммунного ответа против опухолей, при активации увеличивают экспрессию транспортера креатина. Это позволяет клеткам эффективнее поглощать креатин и поддерживать необходимый уровень энергии. Эксперименты показали, что нехватка такого транспортера приводит к снижению активности дендритных клеток и ослаблению ответа CD8 Т-клеток, которые уничтожают раковые клетки.

В то же время дополнительное введение креатина усиливало активацию дендритных клеток как в лабораторных условиях, так и в организме подопытных животных. В модели меланомы у мышей это сопровождалось угнетением роста опухоли. Аналогичный эффект ученые наблюдали и в дендритных клетках человека, полученных из моноцитов.

Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач

Авторы работы отмечают, что креатин помогает поддерживать внутриклеточные запасы АТФ – основного источника энергии для клеток. По их мнению, полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования креатина как вспомогательного средства для усиления иммунотерапии рака. В то же время исследование не доказывает, что креатин самостоятельно лечит онкологические заболевания, а его потенциал требует дальнейшего изучения в клинических испытаниях с участием людей.

Экспериментальный укол против рака полностью уничтожил опухоли у части пациентов – исследование