Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года как глава украинской делегации. Конференцию планируют использовать как платформу для достижения мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года как глава украинской делегации, подтвердили организаторы в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Имеем честь подтвердить, что Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) - 2025", - сообщили организаторы в X.
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Как отмечает Le Monde, конференцию надеются использовать как трамплин "к миру в Украине".
Представители администрации Трампа также будут присутствовать на дипломатической встрече, которая продлится с пятницы по воскресенье.
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"Мы предполагаем, что дискуссии состоятся в кулуарах" конференции, сказал журналистам президент MSC Кристоф Хойсген.