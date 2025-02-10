Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года как глава украинской делегации, подтвердили организаторы в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Имеем честь подтвердить, что Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) - 2025", - сообщили организаторы в X.

Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности

Как отмечает Le Monde, конференцию надеются использовать как трамплин "к миру в Украине".

Представители администрации Трампа также будут присутствовать на дипломатической встрече, которая продлится с пятницы по воскресенье.

Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

"Мы предполагаем, что дискуссии состоятся в кулуарах" конференции, сказал журналистам президент MSC Кристоф Хойсген.