Участь Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки підтвердили: організатори очікують переговорів в кулуарах
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року як голова української делегації. Конференцію планують використати як платформу для досягнення миру в Україні.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року як голова української делегації, підтвердили організатори у понеділок, пише УНН.
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"Маємо честь підтвердити, що Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) - 2025", - повідомили організатори у X.
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Як зазначає Le Monde, конференцію сподіваються використати як трамплін "до миру в Україні".
Представники адміністрації Трампа також будуть присутні на дипломатичній зустрічі, яка триватиме з п'ятниці по неділю.
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"Ми припускаємо, що дискусії відбудуться в кулуарах" конференції, сказав журналістам президент MSC Крістоф Хойсген.