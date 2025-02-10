Участь Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки підтвердили: організатори очікують переговорів в кулуарах

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року як голова української делегації, підтвердили організатори у понеділок, пише УНН.

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"Маємо честь підтвердити, що Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) - 2025", - повідомили організатори у X.

Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки

Як зазначає Le Monde, конференцію сподіваються використати як трамплін "до миру в Україні".

Представники адміністрації Трампа також будуть присутні на дипломатичній зустрічі, яка триватиме з п'ятниці по неділю.

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки

"Ми припускаємо, що дискусії відбудуться в кулуарах" конференції, сказав журналістам президент MSC Крістоф Хойсген.