Участница Spice Girls перенесла серьезную операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Мел Би, участница легендарной группы Spice Girls, который объявил о воссоединении после 10-летнего перерыва, попала в больницу и перенесла серьезную операцию. Об этом певица сообщила в Instagram, передает УНН.
"Спасибо всем замечательным медсестрам и моим замечательным хирургам за заботу и опыт, предоставленный мне в больнице, куда я попала с переломом ребер и поврежденной рукой. Сейчас у меня швы на правой руке, а еще я стараюсь держаться ровно, чтобы сломанные ребра срастались", - отметила Мел Би.
В сообщении также говорится: "Мне пришлось, к сожалению, отменить мою автограф-сессию в Нью-Йорке, я очень разочарована, но могу заверить вас, что это обязательно произойдет позже".
При каких обстоятельствах были получены травмы, Мел Би не сообщила. Как сообщил портал TMZ, инцидент произошел в доме друга певицы. Исполнительница упала с лестницы, не удержав равновесие.
Как сообщал УНН, ранее поп-группа Spice Girls сообщил о воссоединении и восстановления концертной деятельности.
When your besties show up to hospital with hugs laughter and ALOT of love,ahhhh I love my spice girls yipppeee #friendship #family #spicegirls