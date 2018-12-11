Учасниця Spice Girls перенесла серйозну операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Мел Бі, учасниця легендарного гурту Spice Girls, який оголосив про возз'єднання після 10-річної перерви, потрапила до лікарні та перенесла серйозну операцію. Про це співачка повідомила у Instagram, передає УНН.
"Дякую всім чудовим медсестрам і моїм чудовим хірургам за турботу та досвід, наданий мені у лікарні, куди я потрапила із переломом ребер та пошкодженою рукою. Зараз у мене шви на правій руці, а ще я намагаюся триматися рівно, щоб зламані ребра зросталися", - зазначила Мел Бі.
У повідомленні також йдеться: "Мені довелося, на жаль, скасувати мою автограф-сесію у Нью-Йорку, я дуже розчарована, проте можу запевнити вас, що це обов'язково станеться пізніше".
При яких обставинах були отримані травми, Мел Бі не повідомила. Як повідомив портал TMZ, інцидент стався в будинку друга співачки. Виконавиця впала з драбини, не втримавши рівновагу.
Як повідомляв УНН, раніше поп-гурт Spice Girls повідомив про возз’єднання і відновлення концертної діяльності.
When your besties show up to hospital with hugs laughter and ALOT of love,ahhhh I love my spice girls yipppeee #friendship #family #spicegirls