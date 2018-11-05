Гурт Spice Girls повідомив про возз'єднання і турне в 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Поп-гурт Spice Girls повідомив про возз’єднання і відновлення концертної діяльності. Відповідну заяву опубліковано в неділю на офіційній сторінці гурту в Twitter, передає УНН.
“Ми вирушаємо в тур! Ми шалено раді повідомити про світове турне Spice (Girls). Квитки (на концерти гурту) надійдуть в продаж в цю суботу (10 листопада) о 10:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом)”, — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що початок туру заплановано на 1 червня 2019 року. Група дасть п’ять концертів в таких містах, як Лондон, Манчестер, Ковентрі, Сандерленд, Брістоль, а також один в столиці Шотландії — Единбурзі. Чи приєднається до колективу Вікторія Бекхем, поки не відомо. 12 лютого співачка застерегла прихильників відомого британського колективу від надто великих очікувань на предмет возз’єднання після повідомлень про намір поп-гурту здійснити світовий концертний тур. Вона заявила, що не збирається давати концерти і займається модою.
Поп-гурт Spice Girls був створений в Лондоні у 1994 році. За 18-річну кар’єру його сингли очолювали хіт-паради 11 разів. Продано більше 40 млн альбомів з їхніми творами.