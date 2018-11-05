Группа Spice Girls сообщил о воссоединении и турне в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Поп-группа Spice Girls сообщила о воссоединении и возобновлении концертной деятельности. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на официальной странице группы в Twitter, передает УНН.
“Мы отправляемся в тур! Мы безумно рады сообщить о мировом турне Spice (Гирлс). Билеты (на концерты группы) поступят в продажу в эту субботу (10 ноября) в 10:30 по местному времени (12:30 по Киеву)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что начало тура запланировано на 1 июня 2019 года. Группа даст пять концертов в таких городах, как Лондон, Манчестер, Ковентри, Сандерленд, Бристоль, а также один в столице Шотландии — Эдинбурге.
Присоединится ли к коллективу Виктория Бекхэм, пока не известно. 12 февраля певица предостерегла поклонников известного британского коллектива от чересчур больших ожиданий на предмет воссоединения после сообщений о намерении поп-группы совершить мировой концертный тур. Она заявила, что не собирается давать концерты и занимается модой.
Поп-группа Spice Girls была создана в Лондоне в 1994 году. За 18-летнюю карьеру ее синглы возглавляли хит- парады 11 раз. Продано более 40 млн альбомов с их произведениями.