Участники тендера Черкасской службы автодорог пригрозили заблокировать торги

Речь идет о тендере по ремонту дороги государственного значения Золотоноша — Умань ( траса Н-16) стоимостью 49 млн грн.

Заказчик допускает к тендеру только те компании, которые имеют уже заключенные договора на поставку строительных материалов. Участники считают такие требования дискриминационными и обвиняют заказчика в лоббировании интересов отдельных компаний.

“Во-первых, заключение договоров на поставку материалов на данном этапе нецелесообразно, поскольку такие договоры заключаются непосредственно под конкретный объект, однако участник может и не победить в торгах. Сегодня на рынке строительных материалов нет дефицита предложений, и для победителя торгов не проблематично заключить договор поставки с нужным поставщиком.

Во-вторых, заключая договоры поставки, поставщик рассчитывает на получение прибыли, и, в том случае, если участник не победит в закупке, но заключит соответствующие договоры, он понесет убытки, связанные с требованиями поставщиков о возмещении упущенной выгоды или других убытков/расходов.

В-третьих, по своей сути данное требование заказчика не может подтвердить соответствие участника такому квалификационному требованию, как наличие оборудования и материально-технической базы (МТБ) для выполнения работ, ведь, фактически, заказчик требует не подтверждение участником наличия МТБ, а наличия собственно строительных материалов для выполнения работ по договору (!) и еще на стадии подготовки тендерного предложения (!)”, - поясняют участники тендера.

Кроме того, наличие договора поставки не гарантирует качества услуг, утверждают они.

“Договор может не выполняться поставщиком, участник может сменить поставщика в будущем, могут быть другие причины, по которым необходимые материалы будут закупаться в совершенно другого производителя/поставщика. То есть эти договоры поставки (как и любые другие договоры, предварительные договоренности и т.д.) не подтверждают ни содержание предложения, ни МТБ, ни способность участника выполнить взятые на себя обязательства перед заказчиком, а значит, не имеют никакого смысла”, — отмечают участники.

Они также указывают, для каких компаний могли выписать такие требования.

“Такие условия фактически ограничивают круг участников только теми, которые сейчас выполняют аналогичные работы/услуги и имеют действующие договоры поставки под объекты, на которых уже ведутся работы”, — указывают участники торгов.

Они угрожают заблокировать тендер, если заказчик не уберет дискриминационные условия.

“Требуем внести изменения в тендерную документацию и изъять норму, согласно которой подтверждением соответствия квалификационным критериям является наличие транспортных схем и копий договоров, заключенных с непосредственными производителями и/или поставщиками материалов согласно приложению №8 к ТД.

В противном случае, для приведения тендерной документации в соответствии с законодательством Украины, оставляем за собой право обратиться в орган обжалования в порядке статьи 18 Закона Украины "О публичных закупках“, что приведет к отложению проведения процедуры закупки на более поздний срок”, — заявляют участники торгов.

Напомним, ранее Черкасскую службу автодорог обвинили в лоббировании интересов двух компаний: “Трансстроймеханизация” и “Дорстрой”.