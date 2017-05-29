Учасники тендеру Черкаської служби автодоріг пригрозили заблокувати торги

Йдеться про тендер щодо ремонту дороги державного значення Золотоноша - Умань (траса Н-16) вартістю 49 млн грн.

Замовник допускає до тендеру лише ті компанії, які мають вже укладені договори на поставку будівельних матеріалів. Учасники вважають такі вимоги дискримінаційними і звинувачують замовника в лобіюванні інтересів окремих компаній.

"По-перше, укладення договорів на поставку матеріалів на цьому етапі недоцільне, оскільки такі договори укладаються безпосередньо під конкретний об'єкт, проте учасник може і не перемогти в торгах. Сьогодні на ринку будівельних матеріалів немає дефіциту пропозицій, і для переможця торгів не проблематично укласти договір поставки з потрібним постачальником.

По-друге, укладаючи договори поставки, постачальник розраховує на отримання прибутку, і, в тому випадку, якщо учасник не переможе в закупівлі, але укладе відповідні договори, він понесе збитки, пов'язані з вимогами постачальників про відшкодування упущеної вигоди або інших збитків/витрат.

По-третє, за своєю суттю ця вимога замовника не може підтвердити відповідність учасника таким кваліфікаційним вимогам, як наявність обладнання та матеріально-технічної бази (МТБ) для виконання робіт, адже, фактично, замовник вимагає не підтвердження учасником наявності МТБ, а наявності власне будівельних матеріалів для виконання робіт за договором (!) і ще на стадії підготовки тендерної пропозиції (!)", - пояснюють учасники тендеру.

Крім того, наявність договору поставки не гарантує якості послуг, стверджують вони.

"Договір може не виконуватися постачальником, учасник може змінити постачальника в майбутньому, можуть бути інші причини, за якими необхідні матеріали будуть закуповуватися в абсолютно іншого виробника/постачальника. Тобто ці договори поставки (як і будь-які інші договори, попередні домовленості і т.д.) не підтверджують ні зміст пропозиції, ні МТБ, ні здатність учасника виконати взяті на себе зобов'язання перед замовником, а значить, не мають ніякого сенсу", - відзначають учасники.

Вони також вказують, для яких компаній могли виписати такі вимоги.

"Такі умови фактично обмежують коло учасників лише тими, які зараз виконують аналогічні роботи/послуги і мають діючі договори поставки під об'єкти, на яких вже ведуться роботи", - вказують учасники торгів.

Вони погрожують заблокувати тендер, якщо замовник не прибере дискримінаційні умови.

"Вимагаємо внести зміни до тендерної документації та вилучити норму, згідно з якою підтвердженням відповідності кваліфікаційним критеріям є наявність транспортних схем і копій договорів, укладених з безпосередніми виробниками і/або постачальниками матеріалів згідно з додатком №8 до ТД.

В іншому випадку, для приведення тендерної документації у відповідності до законодавства України, залишаємо за собою право звернутися до органу оскарження в порядку статті 18 Закону України "Про державні закупівлі", що призведе до відкладення проведення процедури закупівлі на більш пізній термін", - заявляють учасники торгів.

Нагадаємо, раніше Черкаську службу автодоріг звинуватили в лобіюванні інтересів двох компаній: "Трансбудмеханізація" і "Шляхбуд".