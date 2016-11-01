Участникам АТО выделили более 700 земельных участков за неделю
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 ноября. УНН. За неделю главными управлениями Госгеокадастре в областях предоставлено в собственность участникам АТО 726 земельных участков общей площадью 1 105,09 гектара. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Госгеокадастра.
Больше всего участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности предоставлено в Днепропетровской - 143, Кировоградской - 133, Хмельницкой - 84, Киевской - 68 областях.