Участникам АТО выделили более 700 земельных участков за неделю

ДНЕПР-КИЕВ. 1 ноября. УНН. За неделю главными управлениями Госгеокадастре в областях предоставлено в собственность участникам АТО 726 земельных участков общей площадью 1 105,09 гектара. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Госгеокадастра.