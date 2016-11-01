Учасникам АТО виділили понад 700 земельних ділянок за тиждень
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 листопада. УНН. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 726 земельних ділянок. Про це повідомляє УНН-Центр з посиланням на прес-службу Держгеокадастру.
“Головними управліннями Держгеокадастру в кількох областях надано у власність учасникам АТО 726 земельних ділянок загальною площею 1 105,09 гектара”, — йдеться у повідомленні.
Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Дніпропетровській — 143, Кіровоградській — 133, Хмельницькій — 84, Київській — 68 областях.