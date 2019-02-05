Убийство Вороненкова: подозреваемых оставили под стражей до 5 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил арест до 5 апреля Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, обвиняемым в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Сегодня в судебном заседании по ходатайству прокурора подозреваемым продолжили арест на 2 месяца и допросили свидетеля", - сообщили в прокуратуре.
Таким образом подозреваемые будут находиться под стражей до 5 апреля 2019 года.
Добавим, что свидетель, которого допросили во время судебного заседания, - является другом подозреваемого, который сейчас находится в розыске.
Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.