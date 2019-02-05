Убивство Вороненкова: підозрюваних залишили під вартою до 5 квітня

"Сьогодні у судовому засіданні за клопотанням прокурора підозрюваним продовжили арешт на 2 місяці і допитали свідка", - повідомили у прокуратурі.

Таким чином підозрювані перебуватимуть під вартою до 5 квітня 2019 року.

Додамо, що свідок, якого допитали під час судового засідання, - є другом підозрюваного, який наразі перебуває у розшуку.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам. Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.