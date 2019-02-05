Убивство Вороненкова: підозрюваних залишили під вартою до 5 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт до 5 квітня Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю, обвинуваченим у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
"Сьогодні у судовому засіданні за клопотанням прокурора підозрюваним продовжили арешт на 2 місяці і допитали свідка", - повідомили у прокуратурі.
Таким чином підозрювані перебуватимуть під вартою до 5 квітня 2019 року.
Додамо, що свідок, якого допитали під час судового засідання, - є другом підозрюваного, який наразі перебуває у розшуку.
Нагадаємо, 23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.
У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам. Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.