Убийство Ноздровской: суд перенес заседание по продлению ареста Россошанского
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому, передает корреспондент УНН.
"Суд считает невозможным дальнейшее рассмотрение дела в отсутствие защитника. Рассмотрение откладывается до 11 февраля в 13:30", - сказал судья.
Также, судья сообщил, что с учетом судебного контроля в рамках пресечения судом продлено меру пресечения к следующему судебному заседанию, то есть до 11 февраля.
Напомним, полиция 8 января 2018 года задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.
Вышгородский районный суд Киевской области 9 января 2019 года избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому мера пресечения в виде содержания под стражей.