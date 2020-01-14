Убивство Ноздровської: суд переніс засідання щодо продовження арешту Россошанському
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському, передає кореспондент УНН.
“Суд вважає неможливим подальший розгляд справи за відсутності захисника. Розгляд відкладається до 11 лютого о 13:30”, — сказав суддя.
Також, суддя повідомив, що з урахуванням судового контролю в рамках запобіжного заходу судом продовжено запобіжний захід до наступного судового засідання, тобто до 11 лютого.
Нагадаємо, поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.
Вишгородський районний суд Київської області 9 січня 2019 року обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.