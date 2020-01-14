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Убивство Ноздровської: суд переніс засідання щодо продовження арешту Россошанському

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському, передає кореспондент УНН.

“Суд вважає неможливим подальший розгляд справи за відсутності захисника. Розгляд відкладається до 11 лютого о 13:30”, — сказав суддя.

Також, суддя повідомив, що з урахуванням судового контролю в рамках запобіжного заходу судом продовжено запобіжний захід до наступного судового засідання, тобто до 11 лютого.

Нагадаємо, поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.

Вишгородський районний суд Київської області 9 січня 2019 року обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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