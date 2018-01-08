Поліція затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Поліція встановила та затримала підозрюваного в вбивстві юристки Ірини Ноздровської.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, з посиланням на прес-службу МВС передає УНН.
За словами С.Ярового, триває посилена робота координаційного штабу, створеного для розслідування резонансного злочину, слідчо-оперативні групи виконують завдання, визначені вчора під час наради у Вишгороді.
Нагадаємо, похорон вбитої на Київщині правозахисниці Ірини Ноздровскої відбудеться у вівторок, 9 січня.