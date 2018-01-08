Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской

КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.