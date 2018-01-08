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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской

Киев • УНН

 • 21172 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской

По словам С.Ярового, продолжается усиленная работа координационного штаба, созданного для расследования резонансного преступления, следственно-оперативные группы выполняют задачи, определенные вчера во время совещания в Вышгороде.

Напомним, похороны убитой в Киевской правозащитницы Ирины Ноздровскои состоится во вторник, 9 января.

 

Украинские Национальные Новости

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