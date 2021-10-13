Убил жену коброй: мужчине в Индии дали двойное пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Индии приговорили к двойному пожизненному заключению мужчину, который убил жену с помощью кобры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Сураджа Кумара арестовали в прошлом году после того, как его 25-летняя жена Утра умерла от укуса змеи.
Родители женщины обратились в полицию. Они предположили, что в смерти их дочери может быть виноват ее муж, который таким образом хотел получить приданое.
В результате расследования выяснили, что Сураджа бросил кобру на кровать, когда жена спала.
Во время судебного заседания сторона обвинения отметила, что это "самый редкий из редких случаев", и требовала смертной казни для Кумара. Судья согласился с тем, что это редкий случай, и приговорил мужчину к двойному пожизненному заключению, а также обязал его выплатить штраф в размере 6635 долларов.
Добавим
По данным The Independent, Сураджа дважды пытался убить жену. 2 мая прошлого года мужчина выпустил гадюку. Тогда женщину госпитализировали, она была прикована к постели 52 дня. Через несколько дней после ее выздоровления Сураджа выпустил кобру. Женщина умерла 7 мая 2020 года.
Напомним
Шестилетняя девочка из Саудовской Аравии умерла от укуса змеи, которая заползла в туалет ее дома.