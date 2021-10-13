Убив дружину коброю: чоловіку в Індії дали подвійне довічне

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Сураджа Кумара заарештували минулого року після того, як його 25-річна дружина Утра померла від укусу змії.

Батьки жінки звернулися до поліції. Вони припустили, що у смерті їхньої доньки може бути винним її чоловік, який у такий спосіб хотів отримати придане.

Унаслідок розслідування з'ясували, що Сураджа кинув кобру на ліжко, коли дружина спала.

Під час судового засідання сторона обвинувачення зазначила, що це "найрідкісніший з рідкісних випадків", і вимагала страти для Кумара. Суддя погодився з тим, що це рідкісний випадок, і засудив чоловіка до подвійного довічного увʼязнення, а також зобовʼязав його виплатити штраф у розмірі 6 635 доларів.

Додамо

За даними The Independent, Сураджа двічі намагався вбити дружину. 2 травня минулого року чоловік випустив гадюку. Тоді жінку госпіталізували, вона була прикута до ліжка 52 дні. За кілька днів після її одужання Сураджа випустив кобру. Жінка померла 7 травня 2020 року.

Нагадаємо

Шестирічна дівчинка із Саудівської Аравії померла від укусу змії, яка заповзла в туалет її будинку.