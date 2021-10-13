Убив дружину коброю: чоловіку в Індії дали подвійне довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Індії засудили до подвійного довічного увʼязнення чоловіка, який вбив дружину за допомогою кобри. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Сураджа Кумара заарештували минулого року після того, як його 25-річна дружина Утра померла від укусу змії.
Батьки жінки звернулися до поліції. Вони припустили, що у смерті їхньої доньки може бути винним її чоловік, який у такий спосіб хотів отримати придане.
Унаслідок розслідування з'ясували, що Сураджа кинув кобру на ліжко, коли дружина спала.
Під час судового засідання сторона обвинувачення зазначила, що це "найрідкісніший з рідкісних випадків", і вимагала страти для Кумара. Суддя погодився з тим, що це рідкісний випадок, і засудив чоловіка до подвійного довічного увʼязнення, а також зобовʼязав його виплатити штраф у розмірі 6 635 доларів.
Додамо
За даними The Independent, Сураджа двічі намагався вбити дружину. 2 травня минулого року чоловік випустив гадюку. Тоді жінку госпіталізували, вона була прикута до ліжка 52 дні. За кілька днів після її одужання Сураджа випустив кобру. Жінка померла 7 травня 2020 року.
Нагадаємо
Шестирічна дівчинка із Саудівської Аравії померла від укусу змії, яка заповзла в туалет її будинку.