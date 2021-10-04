У Саудівській Аравії змія заповзла в будинок і вбила дитину

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Дитину доправили до центральної лікарні Асіра, однак її стан швидко погіршився. Потім дівчинку перевели у відділення інтенсивної терапії, де незабаром вона померла.

За словами батька дитини, змія причаїлася у ванній кімнаті й дівчинка її не помітила.

“Змія ховалася у ванній кімнаті в нашому домі, і, зважаючи на вік дівчинки, вона не помітила, що рептилія в туалеті. Ми ніколи не очікували побачити таких тварин у домі... Доньку госпіталізували до лікарні, але доля не була на її боці. Вона померла, незважаючи на те, що їй надали медичну допомогу”, — зазначив тато.

Батько дівчинки додав, що вона була дуже щасливою повернутися у школу після обмежень, пов’язаних із COVID-19. Чоловік також вважає, що таку долю для його доньки було визначено вищими силами.

“Вона була щаслива повернутися до навчання у школі, але що сказати. Це бажання Аллаха”, — сказав він.

Нагадаємо

Цього літа на Львівщині 15-річна дівчинка потрапила до реанімації через укус змії.