У Саудівській Аравії змія заповзла в будинок і вбила дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Шестирічна дівчинка із Саудівської Аравії померла від укусу змії, яка заповзла в туалет її будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Metro.
Деталі
Дитину доправили до центральної лікарні Асіра, однак її стан швидко погіршився. Потім дівчинку перевели у відділення інтенсивної терапії, де незабаром вона померла.
За словами батька дитини, змія причаїлася у ванній кімнаті й дівчинка її не помітила.
“Змія ховалася у ванній кімнаті в нашому домі, і, зважаючи на вік дівчинки, вона не помітила, що рептилія в туалеті. Ми ніколи не очікували побачити таких тварин у домі... Доньку госпіталізували до лікарні, але доля не була на її боці. Вона померла, незважаючи на те, що їй надали медичну допомогу”, — зазначив тато.
Батько дівчинки додав, що вона була дуже щасливою повернутися у школу після обмежень, пов’язаних із COVID-19. Чоловік також вважає, що таку долю для його доньки було визначено вищими силами.
“Вона була щаслива повернутися до навчання у школі, але що сказати. Це бажання Аллаха”, — сказав він.
Нагадаємо
Цього літа на Львівщині 15-річна дівчинка потрапила до реанімації через укус змії.