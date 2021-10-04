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В Саудовской Аравии змея заползла в дом и убила ребенка

Киев  •  УНН

 • 71799 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Шестилетняя девочка из Саудовской Аравии умерла от укуса змеи, которая заползла в туалет ее дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Metro.

Детали

Ребенка доставили в центральную больницу Асира, однако ее состояние быстро ухудшилось. Затем девочку перевели в отделение интенсивной терапии, где вскоре она умерла.

По словам отца ребенка, змея притаилась в ванной комнате и девочка ее не заметила.

“Змея пряталась в ванной комнате в нашем доме, и, учитывая возраст девочки, она не заметила, что рептилия в туалете. Мы никогда не ожидали увидеть таких животных дома... Дочь госпитализировали в больницу, но судьба не была на ее стороне. Она умерла, несмотря на то, что ей оказали медицинскую помощь”, — отметил отец.

Отец девочки добавил, что она была очень счастлива вернуться в школу после ограничений, связанных с COVID-19. Мужчина также считает, что такая судьба для его дочери была определена высшими силами.

“Она была счастлива вернуться к обучению в школе, но что сказать. Это желание Аллаха”, — сказал он.

Напомним

Этим летом во Львовской области 15-летняя девочка попала в реанимацию из-за укуса змеи.

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