Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Печерский суд отправил правоохранителя, подозреваемого в убийстве подростка на станции столичного фуникулера, под стражу на 60 суток, без внесения залога, передает УНН.

"По ходатайству прокурора военнослужащему, подозреваемому в умышленном убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрана мера пресечения - содержание под стражей", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Срок содержания под стражей до 5 июня 2024 года.

Дополнение

Сегодня началось заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения к правоохранителю, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката правоохранителя об избрании меры пресечения в закрытом режиме.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для правоохранителя в виде содержания под стражей.

По данным ГБР, на станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, отметили в ГБР.

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины. В деле есть семь свидетелей, которые дают показания. В ГБР также подтвердили, что мужчина был пьян.