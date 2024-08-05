Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Львовский апелляционный суд отклонил просьбу защиты о домашнем аресте для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый останется под стражей до 22 сентября без возможности внесения залога.
Львовский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион - Вячеслава Зинченко. Сторона защиты просила назначить круглосуточный домашний арест, передает УНН.
Коллегия судей постановила: постановление следственного судьи Галицкого районного суда от 26.07.2024 года о применении к подозреваемому Зинченко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 60 дней до 22.09.2024 без определения залога оставить без изменений
Сторона защиты просила назначить круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.
Вбивство Ірини Фаріон: суд розпочав розгляд скарги про зміну запобіжного заходу підозрюваному5 августа 2024, 12:39 • 7320 просмотров
Напомним
19 июля сообщалось, что неизвестный стрелял в языковеда и профессоршу Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который предположительно является причастным к умышленному убийству Ирины Фарион.
Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержаный в Днепре 18-летний парень стрелял в Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.
Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.
Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Фарион, под стражу без возможности внесения залога до 22 сентября.