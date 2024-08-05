Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Львовский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион - Вячеслава Зинченко. Сторона защиты просила назначить круглосуточный домашний арест, передает УНН.

Коллегия судей постановила: постановление следственного судьи Галицкого районного суда от 26.07.2024 года о применении к подозреваемому Зинченко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 60 дней до 22.09.2024 без определения залога оставить без изменений - сказал судья.

Сторона защиты просила назначить круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.

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Напомним

19 июля сообщалось, что неизвестный стрелял в языковеда и профессоршу Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который предположительно является причастным к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержаный в Днепре 18-летний парень стрелял в Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.

Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Фарион, под стражу без возможности внесения залога до 22 сентября.