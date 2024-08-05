Сегодня, 5 августа, Львовский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве языковеды и профессора Львовской политехники Ирину Фарион Вячеславу Зинченко. Сторона защиты просит назначить круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей, передает УНН.

Детали

Во Львове началось рассмотрение жалобы об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве языковеды и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Адвокат просит назначить круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.

Подозреваемый Вячеслав Зинченко участвует в режиме онлайн.

Напомним

19 июля сообщалось, что неизвестный стрелял в языковеду и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который предположительно является причастным к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как сказал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеду Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к нео нацистскому движению, центр которого находится в России.

Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеды и профессора Львовской политехники Ирины Фарион, под стражу без возможности внесения залога до 22 сентября.