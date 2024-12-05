Убийство Фарион: апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для подозреваемого
Киев • УНН
Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко-содержание под стражей до 12 января без залога. Подозреваемого задержали в Днепре 25 июля.
Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Об этом журналисту УНН сообщили во Львовской областной прокуратуре.
детали
Как сообщили УНН в прокуратуре Львовской области, Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, то есть содержание под стражей до 12 января без права на залог.
Дополнение
13 ноября Галицкий районный суд Львова продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион еще на 60 суток без права на залог - до 12 января 2025 года.
Напомним
19 июля неизвестный стрелял в языковеду и профессору Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который предположительно является причастным к умышленному убийству Ирины Фарион.
Как сказал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеду Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.