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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство "азовца" Ищенко в российском плену: прокуратура начала расследование

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 15:11  •  7933 просмотра

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Украинские правоохранители расследуют гибель защитника полка 'Азов' в российской тюрьме. В целом расследуется убийство 64 украинских военнопленных, а более 2200 признаны пострадавшими от пыток.

Украинские правоохранители начали расследование относительно смерти защитника полка "Азов" в российской тюрьме. Об этом заявил Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры г. Днепра начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- говорится в заявлении ОГПУ.

Отмечается, что правоохранители расследуют обстоятельства гибели защитника полка "Азов" в результате полученных в плену множественных травм.

В ведомстве отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения жестокого преступления.

Информация, которую мы имеем в уголовных производствах, четко указывает на то, что российские командиры не только не предотвращают жестокое обращение с пленными, но и поощряют такие преступления и непосредственно отдают соответствующие преступные приказы

 - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

В ведомстве добавляют, что в целом на сегодня расследуется убийство 64 украинских военнопленных вооруженными силами рф. Пострадавшими от пыток признаны более 2200 военнопленных.

Напомним,

Заместитель командира бригады Святослав Паламар рассказал, что боец бригады "Азов" Александр Ищенко умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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