УАФ настаивает на соблюдении спортивного принципа в определенные судьбы поединка "Украина-Швейцария"

"Соответствующее письмо УАФ направила в УЕФА, изложив в нем все нюансы сложившейся ситуации и возможные варианты ее решения.

Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче в соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче ", - отмечает УАФ.

В то же время УАФ готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным, не зависящим от нее причинам.

"В частности, это тот факт, что молодежная сборная U-21, игроки которой могли бы составить основу новой команды, сегодня вечером сыграла поединок отбора Евро-2021. Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48-ми часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре. Эта команда - единственный возможный вариант, потому что юношеские сборные не собирались из-за решения УЕФА о переносе матчей, кроме игр U-21. Другие игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за границей.

Кроме того, согласно протоколу УЕФА, игрокам перед матчем необходимо пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА. Сдать такой тест в аккредитованной УЕФА в Украине лаборатории можно не ранее 9.00 18 ноября. При этом эта самая лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, до которого можно будет получить все результаты тестов, это - 21.00.

Поскольку игроки не могут вылететь на матч, не получив перед этим отрицательный результат теста, то это обстоятельство является еще одним из тех, которые делают невозможным участие нового состава национальной сборной в поединке 18 ноября.

Также у всех украинских игроков есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС. Все вышеупомянутые обстоятельства, и это подтверждают соответствующие службы в МИД Украины, фактически делают невозможным организацию прямого чартерного рейса в Швейцарию в отведенное время.

Приведенные объективные причины делают невозможным формирование нового состава национальной сборной и его прибытие к месту проведения матча до вечера 18 ноября. Эти же причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации. Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение - исключительно в компетенции УЕФА", - разъяснила УАФ.

Позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play.

"Также подчеркиваем тот факт, что возможность организации матча в рамках действующего международного окна зависит исключительно от позиции УЕФА в этом вопросе. Надеемся на оперативное и объективное решение УЕФА", - резюмировали в ассоциации.

Напомним, что решение об отмене матча "Украина-Швейцария" принимала не УЕФА, а санврач и местные власти Люцерна, несмотря на наличие в составе сборной достаточного количества здоровых игроков для выхода на поле.