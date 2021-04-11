В ВСУ зафиксировано еще два летальных случая из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом и два летальных случая от осложнений вызванных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
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“По состоянию на 10.00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 014 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что “работник ВС Украины с 06.04.2021 находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВС Украины с 03.04.2021 находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре „Больница Водников“. Несмотря на проводимую терапию 10.04.2021 состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха”.
Всего за время пандемии выздоровели 20 046 человек, летальных случаев 70.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 967 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 35 163 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 830 медицинских работников.
За минувшие сутки на COVID-19 привито 677 человек.
Добавим
Отметим, что по состоянию на 11 апреля в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.