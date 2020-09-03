В ВСУ за сутки зафиксировано около 50 новых случаев заболевания COVID-19

"По состоянию на 10:00 3 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 612 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 1201 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 104 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.

Так, из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 38 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.