У ЗСУ за добу зафіксовано близько 50 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Збройних силах Україна за останню добу зафіксовано 47 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом хворіють 612 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 03 вересня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 612 осіб. Всього за час пандемії одужала – 1201 особа, летальних випадків – 6", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 104 особи.
"За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.
Так, з них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 9 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби - 38 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.