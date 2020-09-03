У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 301, у місті Києві – 280, у Тернопільській області – 242, у Львівській області – 209, в Івано-Франківській області – 163, у Чернівецькій області – 137 та в Одеській області – 116, із яких 52 – це місто Одеса", — зазначив Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2430, одужало — 59676 осіб (+859 за добу), померло через наслідки хвороби — 2710 осіб (+54 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 4149 (+85);
▪️ Волинська обл — 5662 (+73);
▪️ Дніпропетровська обл — 2518 (+64);
▪️ Донецька обл — 1549 (+44);
▪️ Житомирська обл — 3471 (+29);
▪️ Закарпатська обл — 7788 (+91);
▪️ Запорізька обл — 1708 (+51);
▪️ Івано-Франківська обл — 9685 (+163);
▪️ Кіровоградська обл — 833 (+7);
▪️ м. Київ — 14158 (+280);
▪️ Київська обл — 5931 (+89);
▪️ Львівська обл — 15116 (+209);
▪️ Луганська обл — 373 (+27);
▪️ Миколаївська обл — 1372 (+52);
▪️ Одеська обл — 7813 (+116);
▪️ Полтавська обл — 855 (+23);
▪️ Рівненська обл — 9476 (+80);
▪️ Сумська обл — 1629 (+58);
▪️ Тернопільська обл — 6637 (+242);
▪️ Харківська обл — 9941 (+301);
▪️ Херсонська обл — 435 (+11);
▪️ Хмельницька обл — 2740 (+110);
▪️ Чернівецька обл — 10624 (+137);
▪️ Черкаська обл — 1670 (+28);
▪️ Чернігівська обл — 2050 (+60).
Нагадаємо, в Україні вже 128 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 430.