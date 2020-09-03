В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области и в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Харьковской области - 301, в городе Киеве - 280, в Тернопольской области - 242, во Львовской области - 209, в Ивано-Франковской области - 163, в Черновицкой области - 137 и в Одесской области - 116, из которых 52 - это город Одесса", - отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 128228 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2430, выздоровели - 59676 человек (+859 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2710 человек (+54 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 4149 (85);
▪️ Волынская обл - 5662 (+73);
▪️ Днепропетровская обл - 2518 (+64);
▪️ Донецкая обл - 1549 (+44);
▪️ Житомирская обл - 3471 (+29);
▪️ Закарпатская обл - 7788 (+91);
▪️ Запорожская обл - 1708 (+51);
▪️ Ивано-Франковская обл - 9685 (+163);
▪️ Кировоградская обл - 833 (+7);
▪️ г. Киев - 14158 (+280);
▪️ Киевская обл - 5931 (+89);
▪️ Львовская обл - 15116 (+209);
▪️ Луганская обл - 373 (+27);
▪️ Николаевская обл - 1372 (+52);
▪️ Одесская обл - 7813 (+116);
▪️ Полтавская обл - 855 (+23);
▪️ Ровенская обл - 9476 (+80);
▪️ Сумская обл - 1629 (+58);
▪️ Тернопольская обл - 6637 (+242);
▪️ Харьковская обл - 9941 (+301);
▪️ Херсонская обл - 435 (11);
▪️ Хмельницкая обл - 2740 (+110);
▪️ Черновицкая обл - 10624 (+137);
▪️ Черкасская обл - 1670 (+28);
▪️ Черниговская обл - 2050 (60).
Напомним, в Украине уже 128 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2430.