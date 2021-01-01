В ВСУ за сутки обнаружили более 160 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 163 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеют 1766 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 1 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1766 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 12360 человек, летальных исходов - 38", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 200 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 23 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 163 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили военные медики.
Указывается, что из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) находится 137 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.