У ЗСУ за добу виявили понад 160 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 163 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом хворіють 1766 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 01 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1766 осіб. Всього за час пандемії одужало – 12360 осіб, летальних випадків – 38", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 200 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 23 особи.
"За минулу добу зареєстровано 163 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали військові медики.
Вказується, що з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 26 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебуває 137 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже понад 1,064 млн випадків COVID-19, за добу - 9 432.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.