В ВСУ за сутки обнаружили 59 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 59 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 545 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 22 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 545 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 896 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 153 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них на лечений в учреждениях здравоохранения находятся 12 человек, а на лечений дома, под наблюдением медицинской службы, - 47 человек. Состояние здоровью пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.