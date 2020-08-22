У ЗСУ за добу виявили 59 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 22 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 545 осіб. Всього за час пандемії одужало – 873 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 153 особи. За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них на лікувані у закладах охорони здоров’я перебувають 12 осіб, а на лікувані вдома, під наглядом медичної служби, - 47 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.