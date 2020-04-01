В ВСУ случаев COVID-19 не зафиксировано, в изоляции 139 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На сегодняшнее утро случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зафиксировано, в то же время на изоляции находится 139 военных. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 1 апреля в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 139 человек", - сообщили в Медицинских силах ВСУ.
Также указано, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 64 человека.
Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.