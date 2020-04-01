У ЗСУ випадків COVID-19 не зафіксовано, на ізоляції 139 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Збройних силах України не зафіксовано, водночас, на ізоляції перебуває 139 військових. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"На 7:00 1 квітня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19, не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 139 осіб", - повідомили у Медичних силах ЗСУ.
Також вказано, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 64 осіб.
Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.