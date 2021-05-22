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В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19

Киев • УНН

 • 17379 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано уже 92-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Сейчас болеют коронавирус в ВСУ 228 человек, из которых 21 новый случай заболевания за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командование Медицинских сил ВСУ.

В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19

Цитата

"По состоянию на 10:00 22 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 228 человек. Всего за время пандемии выздоровели 24780 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится 83 человека.

"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 92 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.

Так, работник Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Киевской городской клинической больнице. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 52296 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3289 военных медиков. Повторно провакцинировано 334 человека. За минувшие сутки на COVID-19 привито 247 человек.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2179000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 мая, - 4,6 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Умерло за сутки 178 человек.

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